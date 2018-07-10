Böğürtlenli Pizza
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Malzemeler:
• 110 gram tereyağı – buzlukta bekletilmiş, küp küp doğranmış
• 170 gram tam buğday unu
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 3 yemek kaşığı su + 1 yemek kaşığı elma sirkesi (buz gibi soğutulmuş)
• Yarım çay kaşığı tuz
• 1 paket böğürtlen
• 4 yemek kaşığı toz şeker
• 1 yemek nişasta
• 2 limon kabuğu rendesi
• Yarım paket vanilya
• 1-2 kaşık süt
• 1 kaşık toz şeker
Yapılışı:
1. Un, tuz, şeker ve tereyağı Arçelik Eternity Doğrayıcı’ya alınır. Kısa kısa birkaç kez çekilir.
2. Ardından su ve sirke karışımı azar azar doğrayıcıya eklenir. Karıştırılır.
3. Hazırlanan hamur yoğurulmadan streçe sarılıp Arçelik No Forst Buzdolabı’na kaldırılır.
4. Böğürtlenler kaseye alınır üstüne şeker, nişasta, limon kabuğu ve vanilya eklenir. İyice karıştırılır.
5. Dinlenmiş hamur yağlı kağıt serilmiş tepsiye alınır, merdaneyle açılır. (Tepside olmazsa tezgahta yapılır)
6. Açılan hamurun ortasına dışarıda 5 cm boşluk kalacak şekilde böğürtlenler koyulur.
7. Açıkta kalan hamur böğürtlenlerin üzerine kapatılır.
8. Hamurun kenarına süt sürülür, toz şeker serpiştirilir.
9. 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 45-50 dakika pişirilir.
10. Pişen tatlı pizza dilimleyicisiyle kesilir, üzerine dondurma ile servis edilir.
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