Böğürtlenli Pizza

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Mucize Lezzetler
10.07.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Böğürtlenli Pizza

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Böğürtlenli Pizza

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Böğürtlenli Pizza | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Böğürtlenli Pizza var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için

Malzemeler:

 110 gram tereyağı – buzlukta bekletilmiş, küp küp doğranmış
 170 gram tam buğday unu
 1 yemek kaşığı toz şeker
 3 yemek kaşığı su + 1 yemek kaşığı elma sirkesi (buz gibi soğutulmuş)
 Yarım çay kaşığı tuz
 1 paket böğürtlen
 4 yemek kaşığı toz şeker
 1 yemek nişasta
 2 limon kabuğu rendesi
 Yarım paket vanilya
 1-2 kaşık süt
 1 kaşık toz şeker

Yapılışı:

1. Un, tuz, şeker ve tereyağı Arçelik Eternity Doğrayıcı’ya alınır. Kısa kısa birkaç kez çekilir.
2. Ardından su ve sirke karışımı azar azar doğrayıcıya eklenir. Karıştırılır.
3. Hazırlanan hamur yoğurulmadan streçe sarılıp Arçelik No Forst Buzdolabı’na kaldırılır.
4. Böğürtlenler kaseye alınır üstüne şeker, nişasta, limon kabuğu ve vanilya eklenir. İyice karıştırılır.
5. Dinlenmiş hamur yağlı kağıt serilmiş tepsiye alınır, merdaneyle açılır. (Tepside olmazsa tezgahta yapılır)
6. Açılan hamurun ortasına dışarıda 5 cm boşluk kalacak şekilde böğürtlenler koyulur.
7. Açıkta kalan hamur böğürtlenlerin üzerine kapatılır.
8. Hamurun kenarına süt sürülür, toz şeker serpiştirilir.
9. 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 45-50 dakika pişirilir.
10. Pişen tatlı pizza dilimleyicisiyle kesilir, üzerine dondurma ile servis edilir.

 

 

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