Tam Zamanı: Fırın Palamut
Balık sezonu açıldı, sezonun gözde balıkları sofraları şenlendirmeye başladı. Genellikle kızartması yapılan palamutu bu defa fırında denemeye ne dersiniz? Üstelik baharat ve limonla marine edilip kendi suyu ve lezzetini kaybetmeden!
Malzemeler:
• 2 adet orta boy palamut
• 6 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 adet orta boy kuru soğan
• 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
• 4-5 dal fesleğen
• Yarım tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Tarif:
1- Bütün haldeki balıklar dikkatli bir şekilde temizlenip bol suda yıkanır.
2-Balıklar kalın dilimler halinde dilimlenir.
3-Kuru soğan Arçelik Rose gold Eternity Doğrayıcı’ya alınır, çekilir. Fazla suyu süzülür.
4-Bir kasede zeytinyağı, çekilen soğan, limon suyu, tuz ve karabiber alınır, karıştırılır.
5-Karışım balıkların üzerine dökülür. Marine olması için 30 dakika dinlendirilir.
6-Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine balıklar alınır.
7-Arçelik Ankastre Fırın’da üzerleri renk alana kadar 40-45 dakika 200 derecede pişirilir.
8-Afiyet olsun!
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