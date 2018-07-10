Balık Köftesi
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Malzemeler:
• 750 gram levrek fileto
• 5-6 dal taze soğan
• Bir tutam maydanoz
• Bir tutam dereotu
• 1 diş sarımsak
• 1 adet yumurta
• Yarım çay bardağı galeta unu
• 1 çay kaşığı köri
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı kimyon
• 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
1. Fileto halindeki levrekler Arçelik Eternity Doğracıyı'ya alınır, kıyma haline gelene kadar çekilir.
2. Bir kase içerisine levrek, ince ince doğranmış taze soğan, maydanoz, dereotu, sarımsak, galeta unu, yumurta, köri, karabiber, kimyon ve tuz alınır. İyice yoğurulur.
3. Karışımın içerisinden parçalar koparılıp elle şekil verilerek yuvarlanır.
4. Şekil verilen köfteler yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisine alınır, kızarana kadar pişirilir.
5. Afiyet olsun.
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