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Bahar Aylarının Vazgeçilmezi: Zeytinyağlı Enginar

Hürriyet Haber
09.04.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

Baharı müjdeleyen sebzelerden biri de enginardır. Sağlık dostu sebzelerin başında gelen enginarı, mis gibi pişen kuzu etiyle, bezelyeyle ve zeytinyağı ile buluşturduk çok da nefis oldu! İşte damaklarınızı şenlendirerek sofralarınızı taçlandıracak zeytinyağlı enginar tarifi…

Malzemeler:

Yarım kilo kuşbaşı doğranmış kuzu eti
1 orta boy soğan
3 diş sarımsak (ince kıyılmış)
2 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
½ bardak zeytinyağı
½ kg bezelye
½ kg enginar dipleri

Tarif:
1. Et, soğan, sarımsak, zeytinyağı ve baharatları geniş, ağır tabanlı bir tencerede birleştirin.
2. Etin her tarafını kahverengileştirmek için birkaç kez karıştırın.
3. Yaklaşık 10 dakika boyunca Arçelik Ankastre Ocakta orta ısıda pişirin.
4. Üzerine yaklaşık üç bardak su ekleyin ve kapağını kapatın.
5. Kaynayana kadar ısıyı yüksek tutun.
6. Kaynayan suya bezelye ve enginar diplerini ekleyin.
7. Eğer sıvı sebzelerle aynı seviyede değilse biraz daha su ilave edin ve kapağı kapatın.
8. Et ve sebzeler piştikten sonra eti bir tabağa koyun.
9. Enginar diplerine bezelye ekleyerek etin üstünde servis edin, afiyet olsun!

 

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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