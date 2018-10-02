Parmesanlı Soslu Koçan Mısır
Sokakta buram buram kokan o közlenmiş koçan mısırı evinizde yapmaya ne dersiniz? Üstelik leziz bir sosla pişirebileceğinizi söylesek? İşte kolayca yapabileceğiniz parmesanlı koçan mısır tarifi…
Malzemeler:
• 4 diş sarımsak
• 6 adet mısırkoçanı
• 2 adet misket limonu
• 6 yemek kaşığı tereyağı
• 1 çay bardağı parmesan peyniri
• Tuz
• Karabiber
• Kırmızı toz biber
Tarif:
1- Arçelik Tost Makinesi’nı ısıtılır mısırlar üzerine koyulur.
2-Tereyağı ve sarımsaklar Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya atılır pürüzsüz olana kadar çekilir.
3-Daha sonra kalan malzemeler de eklenir.
4-Mısırlar sıcakken iyice üzerine sürülür.
5-İyice kızaran mısırların üzerine parmesan peyniri serpilip servis edilir.
6-Afiyet olsun!
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