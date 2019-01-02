Fırında Balzamik Soslu Tatlı Patates
Ekşi ve tatlının eşsiz lezzeti bu tarifte tatlı patatesle birleşti. İster aperatif, ister ana yemek… İşte her durumda kurtarıcı fırında balzamik soslu tatlı patates tarifi...
Malzemeler:
• 4 adet tatlı patates
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı
• 70 ml balzamik sirke
• 1 adet lime suyu
• 1 tatlı kaşığı kahverengi şeker
• 1 çaykaşığı deniz tuzu
• 1 çay kaşığı tatlı pul biber
• 3-4 dal maydanoz
Tarif:
1. Patatesleri soyun ve parmak kalınlığında ince uzun şeritler halinde kesin.
2. Derin bir kasede zeytinyağı, balzamik sirke, lime suyu, şeker, deniz tuzu ve pul biberi karıştırın.
3. Arçelik Ankastre Fırın Tepsisine patatesleri yerleştirin ve üzerine sos karışımını dökün.
4. Tepsine patatesleri sosla iyice harmanlayın.
5. 180 derecede ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da 30 dakika kadar pişirin.
6. Piştikten sonra üzerine kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.
7. Afiyet olsun!
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