Barbunya Pilaki Tarifi
Zeytinyağlıların en lezzetlisi, yaz sofralarının baş tacı barbunya pilakiyi yapmanın tam zamanı!
Malzemeler:
•500 g barbunya
•2 adet havuç
•3 diş sarımsak
•1 adet domates
•1 yemek kaşığı domates salçası
•4 yemek kaşığı zeytinyağı
•2 su bardağı su
•1 tatlı kaşığı tuz
•Yarım çay kaşığı karabiber
•1 adet kesme şeker
•1-2 dal taze soğan
Tarif:
1-Barbunyaları Arçelik Grion Ocak’ta haşlayın. Haşladığınız suyunu iyice süzüp barbunyaları kenara alın.
2-Domatesi Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’dan geçirin ve salça ile beraber kavurun.
3-Ardından haşladığınız barbunyaları, sarımsakları, küp küp doğradığınız havuçları ve suyu ekleyin.
4-En son tuz, karabiber, kesme şeker ve zeytinyağını ekleyin, tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte barbunyalar iyice yumuşayana kadar Arçelik Grion Ocak’ta pişirmeye devam edin.
5-Piştikten sonra iyice soğuyunca taze soğanı ince ince doğrayın ve süsleyin.
6-Afiyet olsun!
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