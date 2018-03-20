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Aromatik Lezzet: Limonlu Kek

Hürriyet Haber
20.03.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

Limonlu kekin kendine has bir aroması ve beyaz çikolata sosu ile bilinen muhteşem bir birlikteliği vardır. Özellikle de pişerken mutfağı saran o kokusu eşsizdir. Bu limonlu kek tarifi, çay saatlerinizi taçlandırmaya geliyor!

Malzemeler:
4 adet yumurta
2 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı yoğurt
1 paket vanilya
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 adet limon kabuğu rendesi ve suyu

Beyaz çikolatalı sosu için;
1 çorba kaşığı mısır nişastası
2 çorba kaşığı şeker
1 su bardağı süt
40-50 gram beyaz çikolata

Tarif:

Yumurtaları, şekeri ve limon kabuğu rendesini 3-4 dakika kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nin Balon Çırpıcı aparatıyla çırpın.

Üzerine sıvıyağ ve yoğurt ekleyerek çırpmaya devam edin.

Ardından limon suyunu ekleyin ve çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyin ardından karıştırın. 

Kullanacağınız kek kalıbını yağlayıp unlayın.

Yağlanıp unlanmış kek kalıbına kek harcını boşaltın.

Arçelik Ankastre Fırın’da 175 derecede 40 dakika pişirin.

Sosu için; çikolata hariç sos malzemelerini karıştırılarak pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra çikolatayı ekleyin ve karıştırın.

Eğer sosunuz koyu olduysa biraz süt ilavesiyle istediğiniz kıvamı yakalayabilirsiniz.

Soğuyan kekin üzerine soğumuş sosu dilediğiniz şekilde dökün.

Limonlu kekinizi, Arçelik Gurme Çay Makinesi'yle hazırladığınız leziz çayla servis etmeyi unutmayın! Afiyet olsun 

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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