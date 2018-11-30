Zeynep Yılmaz: Sustuğum halde...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz asılsız haberlere cevap verdi.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, suskunluğunu bozdu. Yılmaz, çıkan haberleri şu sözlerle yalanladı: "Sustuğum halde söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden, bana atıf yapılan haberlerden, sosyal medyada gerek işimle gerekse güncel yaşamımla alakalı yaptığım paylaşımlardan bir gönderme aranmasından, her insan gibi mutluysam gülmemden, üzgünsem somurtmamdan anlamlar çıkarılmasından yoruldum. Gündemde ki konularla ilgili hiç bir açıklama yapmadım, yorumda bulunmadım ve bulunmayacağım. Acun çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması kızlarımız için önemlidir. Başka da söyleyeceğim bir şey yoktur. Herkesin buna saygı duyması ve anlayışlı olmasını rica ederim."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle