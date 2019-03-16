Zeynep Eronat yıllar sonra anlattı
Sıla dizisinin başrolünde Cansu Dere, Mehmet Akif Alakurt ve Zeynep Eronat birlikte rol almıştı. Oyuncu Zeynep Eronat, yıllar sonra rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt'un, sette çalışan kostümcü kızı dövdüğünü açıkladı!
Kanal D’deki ‘Yüzleşme’de ‘Songül’ü canlandıran Zeynep Eronat da 2006-2008’de ‘Sıla’da birlikte oynadığı Mehmet Akif Alakurt’u topa tuttu:
Zamanında bizim dizide rol alırken de kendisini kadınlardan üstün görüyordu. Egosu tavan yapmıştı. Kostümcü kızcağızı gömleği ütülü değil ve ayakkabısı tozlu diye darbetmişti. Onun yüzünden ekip değişmişti. Kadınlardan gördüğü ilgiyi ve şöhreti kaldıramadı.
Bana karşı bir kez bir şey yapmaya kalktı, ağzının payını aldı. Boş başaklar dik, içi dolu başaklar eğik durur. Ben Mehmet Akif’i boş başağa benzetiyorum.
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