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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.08.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Zeynep Bastık kimdir? Bir dönem oyunculuk yapıyordu

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Zeynep Bastık kimdir? Bir dönem oyunculuk yapıyordu

Son zamanların parlayan yıldızlarından biri de Zeynep Bastık oldu. YouTube üzerinden pek sanatçının şarkısını yeniden yorumlayan Zeynep Bastık, gerek sesi gerekse toplumsal olaylar karşısındaki tutumuyla gönülleri fethediyor. Peki, Zeynep Bastık kimdir?

Ezhel’in “Felaket” şarkısını yeniden yorumladıktan sonra sosyal medya gündemine oturan Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle hayatı müzikle içe içe geçti.

İlköğretim ve liseyi İzmir’de okudu. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında “Anadolu Ateşi” ile profesyonelleştirdi. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Zeynep Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri aldıktan sonra kariyerine oyunculukla başladı.

Müzik hayatına ise Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak başlayan Bastık, TV’de de ilk olarak Dalkılıç’ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanındı. Dalkılıç’ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single’ı olan “Fırça”yı müzikseverlere sundu. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri olan Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.

Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel’in “Felaket” isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Türkiye’nin gündemine oturan Emine Bulut olayına da sessiz kalmayan Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatro'daki konserinin tüm gelirini Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını söyledi. Bastık, bu paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı.

 

 

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