"Zengin erkeğin gücü bana yetmez!"
Eliz Sakuçoğlu bir takipçisinin “Hep maddi durumu iyi kişileri seçiyorsun” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi
Eliz Sakuçoğlu, sosyal medyada takipçisine şöyle cevap verdi: “Parayla hiçbir zaman işim olmadı. Başkaları gibi kendime ‘sponsor sevgili’ aramadım. Daima hesabımı kendim ödedim. Çünkü ailemden bunu öğrendim. Bana banka hesabı büyük olan erkeğin gücü yetmez. Ben yüreği büyük olan, cebinde tek kuruşu olmayan adamı başıma taç, canıma yoldaş ederim.”
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