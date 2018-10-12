Yolları Kütahya’ya uzandı
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, söyleşinin ardından Sera Kütahya Cinetech Sinemaları’nda düzenlenen özel gösterime katıldı.
“Yol Arkadaşım 2”nin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, filmin vizyona girmesine bir gün kala Kütahyalı gençler ile bir araya geldi. İkilinin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ndeki söyleşisine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Büyükak, spor salonunu dolduran ve kendilerini tezahüratlarla karşılayan binlerce gence şöyle seslendi: “Geçen yıl da ilk durağımız burasıydı. Siz bize uğurlu geldiniz. Sizinle bu enerjiyi yeniden paylaşmaktan çok mutluyuz.”
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