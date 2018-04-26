Yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Nil Karaibrahimgil'in klibinde oynamış
'Bronzlaşmak' klibinde Nil Karaibrahimgil'in ayaklarına oje süren Murat Boz'u görenler "Adeta evrim geçirmiş" demeden edemiyor.
Aslı Enver'den ani bir kararla ayrılan Murat Boz'un yıllar önce Nil Karaibrahimgil'in klibindeki halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
AYAKLARINA OJE SÜRDÜ
Yıllar önce Murat Boz'un ilk sıngle'ı Aşkı Bulamam Ben'in bestecisi olan Nil Karaibrahimgil'in 'Bronzlaşmak' klibinde oynayan genç popçu, şarkıcının ayaklarına oje sürerken ve gitar çalarken görülüyor.
2004 yılında çekilen klipte rol alan Boz'u görenler 'yıllar Murat'a yaramış' yorumunda bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle