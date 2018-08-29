Yıldız Tilbe'den Darwin tweeti: Ne bilsin zavallı
Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter'dan bilim insanı Darwin için ilginç bir paylaşımda bulundu. Tilbe, "Darwin yaşasaydı evrimi reddederdi , onun zamanında bilim bu kadar ilerde değildi , ne bilsin zavallı" dedi.
Yıldız Tilbe Twitter hesabından bilim insanı Darwin için paylaşımda bulundu.Tilbe paylaşımında " Darwin yaşasaydı evrimi reddederdi , onun zamanında bilim bu kadar ilerde değildi , ne bilsin zavallı . Dna bile şunun şurasında yeni keşfedildi , insan vücudunda bilinmeyen sonsuz şeyler var daha haberimiz yok kendimizden" dedi.
Tilbe'nin mesajının altına 200'den fazla yorum geldi.
Darwin yaşasaydı evrimi red ederdi , onun zamanında bilim bu kadar ilerde değildi , ne bilsin zavallı . Dna bile şunun şurasında yeni keşfedildi , insan vücudunda bilinmeyen sonsuz şeyler var daha haberimiz yok kendimizden ,— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) 29 Ağustos 2018
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