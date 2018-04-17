Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan'ın son hali şaşırttı
Bir dönem milyonlarca kişinin izlediği Yılan Hikayesi'nin kötü adamı Kürşat'ı canlandıran Tunca Aydoğan şimdilerde bakın ne yapıyor?
90’lı yıllara damgasını vuran dizi Yılan Hikayesi’nin Kürşat’ı Tunca Aydoğan’a bir de şimdi bakın…
1999 yılında çevrilen Yılan Hikayesi adlı diziyle çıkış yapan ve tanınan sanatçı, bir süre TRT ve özel tv kanallarında sunuculuk yaptı. 10 Haziran 1967 doğumlu olan Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi dizisinde büyük çıkış yakalamıştı. Son olarak Tunca Aydoğan, ‘Aşk Yeniden’ dizisinde rol almıştı.
İşte başarılı oyuncunun son görüntüsü…
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