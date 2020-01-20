MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYeter artık (Banu Alkan)
GeriMagazin Yeter artık (Banu Alkan)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Hande Can - Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 20.01.2020 - 10:36,Son Güncelleme:/

Yeter artık (Banu Alkan)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeter artık (Banu Alkan)

Zevkiniz için hayvanları öldürmeye hakkınız yok diyoruz, giymeyin diyoruz yok asla anlatamıyoruz.

Yetmezmiş gibi şapkasıyla takım halde çıkıyorlar karşımıza.
Banu Hanım birincisi AVM içindesiniz dağda değil, ikincisi hâlâ kürkü statü sembolü sanan eski nesil kafasından çıkamadınız.
Göğsünüzü gere gere vizon giymeye devam ediyorsunuz.
Sizi sadece kınıyorum, rüküşlüğünüze diyecek bir laf bulmam mümkün değil zaten.

Yeter artık (Banu Alkan)


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle