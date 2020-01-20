Yeter artık (Banu Alkan)

Yetmezmiş gibi şapkasıyla takım halde çıkıyorlar karşımıza.

Banu Hanım birincisi AVM içindesiniz dağda değil, ikincisi hâlâ kürkü statü sembolü sanan eski nesil kafasından çıkamadınız.

Göğsünüzü gere gere vizon giymeye devam ediyorsunuz.

Sizi sadece kınıyorum, rüküşlüğünüze diyecek bir laf bulmam mümkün değil zaten.





