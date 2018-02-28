Yeşim Salkım kimdir? kaç yaşında, nereli ?

Pek çok önemli müzikal çalışmaya imza atan Yeşim Salkım, özellikle seslendirdiği şarkılar ve rol aldığı dizilerle tanınıyor. Yeşim Salkım hakkında araştırma yapan sevenleri, sanatçının özel yaşamına dair detaylara ulaşma çalışıyor. Peki Yeşim Salkım kimdir ve kaç yaşında? Aslen nereli? İşte detaylar...

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yeşim Salkım, Arnavut kökenli bir aileye mensup. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.

Profesyonel müzik yaşamına 1994'te başlayan Yeşim Salkım, bu dönem çıkardığı albümlerle büyük beğeni toplayan Yeşim Salkım, 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı ve gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Beş defa dünya evine giren Yeşim Salkım, 1989'da Mustafa İmre ile ilk evliliğini yaptı. Yeşim Salkım'ın bu evliliğinden 1990 yılında Gizem adını verdiği kızı dünyaya geldi. Mustafa İmre'den ayrıldıktan sonra bir dönemde iş adamı Hakan Uzan'la evli kalan Yeşim Salkım son olarak Hakan Eratik ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten 2011 yılında Ada adını verdikleri kızını dünyaya getirdi.

ALBÜMLERİ

1993 – Hiç Keyfim Yok

1996 – Ferman

1997 – Yoktan Geliyorum

1997 – Sevgilim

2000 – Hep Böyle Kal

2001 – Vefa Borcu

2001 – Yadigar

2005 – Ayna

2006 – Bazen

2007 – Yuvarlanan Taşlar

2007 – Casablanca (müzikal albümü)

2008 – Sen Nasılsan Öyleyim

2009 – 7

2009 – Bambaşka

2010 – İstanbul’da Aşk

2012 – Bizim Şarkımız (müzikal albümü)

FİLM VE DİZİLERİ

1996 – Eşkıya

1998 – Ateş Dansı (26 Bölüm)

2000 – Fosforlu Cevriye

2000 – Vizontele

2001 – Şarkıcı

2005 – Seher Vakti (8 Bölüm)

2005 – Deli Mavi

2007 – Babam Çok Değişti Anne

2007 – Sessiz Gemiler (20 Bölüm)

ÖDÜLLERİ

2000 – Yakın Doğu Üniversitesi tarafından – en iyi Pop Kadın Şarkıcısı

2001 – 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı filmi ile)

2001 – Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri – En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız

1994 – 1.Kral TV Video Müzik Ödülleri – 1994’ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı