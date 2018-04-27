Yeşilçam'ın iki usta ismi birbirine girdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYeşilçam'ın iki usta ismi birbirine girdi
GeriMagazin Yeşilçam'ın iki usta ismi birbirine girdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
27.04.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Yeşilçam'ın iki usta ismi birbirine girdi

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Yeşilçam'ın iki usta ismi birbirine girdi

‘Yalnız Hayaller Kaldı’ filminin yapımcısı ve oyuncusu Mahmut Cevher, “Filmden para almadım” diyen eski arkadaşına sert sözlerle yüklendi. Perihan Savaş ise “Bu dostluğun karşılığı bu muydu” cevabını verdi.

YÖNETMENLİĞİNİ Mehmet Ali Arslan’ın, yapımcılığını ise Cevher Filmcilik’in üstlendiği “Yalnız Hayaller Kaldı” filmi bugün vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncusu ünlü aktör Mahmut Cevher, önceki gün katıldığı bir programda rol arkadaşı Perihan Savaş için, “Yeterli bütçemiz olmadığı için filmin gerekli tanıtımlarını yapamadık. Perihan tanıtım için birlikte yapmamız gereken hiçbir programa katılmadı” açıklamasında bulundu.

‘Son kuruşuna kadar ÖDEDİM’

Cevher, şöyle devam etti: “Ne dostluğumuza ne de kendi oynadığı filme sahip çıkmadı. Telefonda bile konuşamadık, bana mesaj attı ve çok meşgul olduğunu söyledi. Ben de ona şu cevabı verdim; ‘Filmle ilgili hiçbir tanıtıma gelmedin. Seni Allah’a havale ediyorum. Sittin senelik dostluğumuzun karşılığı bu olmamalıydı…’ Filmi kendi imkanımla çektim, ‘fiyatını 20 bin lira yapar mısın ve ücreti sana gişeden ödeyeceğim’ dedim. Kendisi ‘tamam’ dedi. Ancak galadan önce kendisine bir şeyler oldu. 5 Nisan’da galaya geldi, fotoğrafa girmedi. Telefonlara çıkmıyor. Duydum ki ‘para pul talep etmedim ona destek olsun diye oynadım’ demiş. Filmin bütün parasını ekibe son kuruşuna kadar ödedim.”


‘BEŞ KURUŞ ALMADIM’

Yeşilçam’ın ünlü aktristi Perihan Savaş, Mahmut Cevher’in iddialarına şöyle yanıt verdi: “Evet yoğun set programından dolayı bazı davetlere katılamadım ama galaya ve gala öncesi çağırdıkları röportajlara katıldım. Bu agresif tutuma anlam veremiyorum ki, tek bir telefonu ile ‘tamam geliyorum’ demiştim. Hiç para pul konuşmadan hatta beş kuruş almadan sırf hatırı için. ​Bu dostluğun karşılığı bu muydu? Filmi gündeme getirmek için bana atıyorsan at be güzelim.”

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (27.04.2018) İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...
daha fazla video için
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri

Çağla sezonu açtı

Hira'yı 2 saatte 50 bin kişi takip etti

SPONSORLU

Küçük evlere büyük kolaylık getirecek 8 pratik çözüm