Nicole Kidman: Yeniden gelmek istiyorum
Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Buket Aydın’la Kanal D Haber’e konuştu.
Barbaros Tapan’ın sorularını Los Angeles’ta yanıtlayan Kidman, yeni filmi ‘Destroyer’dan bahsederken söz Türkiye’ye olan hayranlığına geldi. Kidman “Türkiye’yi ziyaretimde bu kadar güzel bir ülke olduğuna inanamadım. Muhteşemdi. Müziğini ve yemeklerini çok sevdim. Sanırım insanlarınız sıcak ve eğlenceli. Yeniden gelmek istiyorum ve hiç görmediğim İstanbul’u görmek istiyorum” açıklamasında bulundu.
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