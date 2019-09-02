Yeni müzikali Boğaz’da tanıttı
Müjdat Gezen, yazıp yönettiği ve rol aldığı yeni müzikali “Eğlence Dünyası”nı tanıttı. 2019-2020 tiyatro sezonunda sahnelenecek müzikalin basın toplantısı, Boğaz turuna çıkan teknede yapıldı.
Toplantıya müzikalde rol alacak Cüneyt Arkın, Ercan Bostancıoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Melihat Gülses, Selen Seyven, Cem Cücenoğlu, Kaan Polat Cüreklibatır, Sevcan Orhan, Nejat Uygur, Şebnem Schaefer, Yener Çevik ve Buket Dereoğlu da katıldı. “Eğlence Dünyası” ekimde TİM Show Center’da perde açacak .
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