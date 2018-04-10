Yeni film Hokkabaz gibi
Cem Yılmaz, Arif v 216 filminin ardından Instagram hesabından yeni filminin hazırlıklarına başladığını duyurdu.
Yılmaz yaptığı paylaşımda yeni projesini şu sözlerle tanıttı: “Evet sevgili sinemaseverler. Yeni sinema fikrim “Karakomik Filmler”. 2 Film birden olmak üzere umuyorum Ocak’ta sinemada. Ben başladım, gerisi de güzel gelirse çok şahane işler çıkacaına eminim. Gora’yı çok sevmiştim ama Hokkabaz’ın yeri ayrı diyorsan sıradaki parça sana”. Ünlü oyuncunun daha önce bu film için Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç’la görüştüğü, filmin senarist ve yapımcılığını üstleneceği konuşulmuştu. Filmin yönetmen koltuğunda ise Arif v 216’da birlikte çalıştıkları Kıvanç Baruönü’nün yer alacağı duyurulmuştu.
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