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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Yeliz Yeşilmen kimdir, eşi kim?

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Yeliz Yeşilmen kimdir, eşi kim?

Yeliz Yeşilmen, konuk olarak katıldığı programlar ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kızı ve eşiyle çekildiği kareleri instagram hesabından paylaşan Yeliz Yeşilmen’in bazen fotoğrafları bazense açıklamaları çok konuşuluyor. Peki, Yeliz Yeşilmen kimdir, eşi kim?

Dizi oyuncusu ve şarkıcı 17 Aralık 1978 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Adana’da İbrahim Tatlıses’in TV’sinde çalışırken İstanbul’a gelmeye karar verdi. Kral TV’de VJ olarak çalışmaya başladı arından Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Yine Mehmet Ali Erbil’in de yer aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de ve Dansöz adlı sinema filmlerinde rol aldı. Şarkıcılıkta da kendisini deneyen Yeliz Yeşilmen’in özellikle “Fıstık Çıkı Çıkı” şarkısı çok konuşuldu. İş adamı Ali Uğur Akbaş'la 2010 yılında nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra sakin bir yaşam tercih eden Yeliz Yeşilmen’in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.

Bir röportajında 16 yaşından beri çalıştığını ifade eden Yeliz Yeşilmen, uzun süredir ekranlardan uzak olmasıyla ilgili şunları söylemişti: “Evlenip Adana’da müstakil bir eve yerleştim ve sakin bir hayatı seçtim. Bu hayatımı sosyal medyada paylaşınca daha büyük ilgi gördüm.”

 

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