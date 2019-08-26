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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Yeğenleri ile söyledi! Ailece sahnede

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Yeğenleri ile söyledi! Ailece sahnede

Bağcan Ailesi’nin yetenekli müzisyenleri, aynı sahnede bir araya geldi. Usta sanatçı Selda Bağcan’a Vadi Açıkhava konserinde yeğenleri Serenad, Sonat ve Seda Bağcan eşlik etti.

BİLETLER TÜKENDİ

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan müziğin usta ismi Selda Bağcan, önceki akşam Vadi Açıkhava’da sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konser, Bağcan Ailesi’nin yetenekli müzisyenlerini de bir araya getirdi.

Yeğenleri ile söyledi Ailece sahnede

4 KADINDAN MÜZİK ZİYAFETİ

Önce Serenad Bağcan, ardından Sonat Bağcan ve son olarak da Seda Bağcan, usta sanatçının sahnesine konuk oldu. Serenad, Selda ve Seda Bağcan, halaları Selda Bağcan’la “Sivas’ın Yollarına”, “Mehmet Emmi”, “Yuh Yuh” şarkılarını ve “İzmir Marşı”nı seslendirdi.

Yeğenleri ile söyledi Ailece sahnede

 

 

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruz

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
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