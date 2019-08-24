Yazarlık yolculuğu
İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki gün Saffet Emre Tonguç’un “İstanbul, Gece ve Hikayeleri” adlı söyleşisinde bir araya geldi. Bodrum Zai Yaşam’da düzenlenen söyleşide Tonguç, yazarlık öyküsünü anlattı.
Ünlü rehber, seyahat yazarı ve fotoğrafçısı Saffet Emre Tonguç, önceki gün Bodrum Zai Yaşam’da “İstanbul, Gece ve Hikayeleri” adlı özel bir söyleşi düzenledi. Genç piyanist Derya Ceyhan’ın piyano resitali ile başlayan gecede Saffet Emre Tonguç, yazarlık yolculuğunu anlattı.
Söyleyişi dinleyenler arasında Revna Demirören, Nilgün Çarmıklı, Ece Kurdoğlu, Fulya Nayman, Asuman Şener, Yunus-Derya Büyükkuşoğlu ve Oya Germen gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimleri de vardı.
Saffet Emre Tonguç, konuklarına “Bu kadar iyi ve büyük bir kalabalığı bir arada görmek beni çok mutlu etti” diyerek teşekkür etti.
Etkinlik Saffet Emre Tonguç'un Hürriyet Kitap'tan çıkan Ayrıcalıklı Rotalar kitabını imzalaması ile son buldu.”
Tunç-Ayşe Tansı, Saffet Emre Tonguç, Asuman Şener
Derya Ceyhan
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