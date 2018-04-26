Yaşar Okyay kimdir?
Yaşar Okyay hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizine yenik düşen keman sanatçısı Yaşar Okyay, Bülent Ersoy ve Tarkan gibi dev isimlere eşlik etmişti.
Yaşar Okyay’ın vefat haberini Onur Akay, Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu; “Türkiye’nin en önemli keman sanatçısı Yaşar Okyay abimizi, geçirdiği kalp krizi nedeni ile kaybettik. Bülent Ersoy’dan Tarkan’a kadar, hemen hemen tüm sanatçılara albümlerinde ve sahnelerinde eşlik eden değerli üstadımızın mekânı cennet olsun.”
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