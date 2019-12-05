“Yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret" Gülten Kaya’dan “İki gözüm Ahmet” filmine tepki

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri“Yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret" Gülten Kaya’dan “İki gözüm Ahmet” filmine tepki
GeriMagazin “Yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret" Gülten Kaya’dan “İki gözüm Ahmet” filmine tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
İHA
05.12.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

“Yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret" Gülten Kaya’dan “İki gözüm Ahmet” filmine tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ahmet Kaya’nın hayatının anlatıldığı iddia edilen ‘İki Gözüm Ahmet’ filmine ilişkin basın açıklaması yapan Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, “Ahmet Kaya ile hayatında fiilen ve düşünsel olarak tek bir kez bile yan yana gelmemiş bir takım insanlar bu filmi ve filmleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir” dedi.

Ahmet Kaya’nın hayatının anlatıldığı iddia edilen ‘İki Gözüm Ahmet’ filmine ilişkin basın açıklaması yapan Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, “Ahmet Kaya ile hayatında fiilen ve düşünsel olarak tek bir kez bile yan yana gelmemiş bir takım insanlar bu filmi ve filmleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir” dedi.
Ahmet Kaya’nın Malatya’dan Paris’e uzanan hayat hikayesini sinemaya taşıyacağı belirtilen ve adının ‘İki Gözüm Ahmet’ olduğu açıklanan filme ilişkin Kaya’nın Eşi Gülten Kaya, avukatları ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Beyoğlu’ndaki Ceyazir Toplantı Salonu’nda gerçekleşen basın açıklamasında Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, yapılan filmin Ahmet Kaya ile ilgisi olmadığını belirterek, yasal ve hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

“Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir”
Ahmet Kaya ile uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların Ahmet Kaya filmi yaptığını iddia etmesini sert bir dille eleştiren Gülten Kaya, “Ahmet Kaya ile hayatında fiilen ve düşünsel olarak tek bir kez bile yan yana gelmemiş bir takım insanlar, onun hakkından en ufak bir fikri dahi olmayan bir takım insanlar bu filmi ve filmleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir. Çünkü Ahmet Kaya’nın hatırasını bu kadar pervasızca didiklemek, incitmek, talan etmeye kalkmak onu özleyen, öğrenmek isteyen, tanımak isteyen ve dinlemeyi yeniden arzu eden milyonlarca insanı da istismar etmeleri anlamına geliyor. Onlarında yanıltılmalarına ve hayal kırıklığına uğratılmalarına izin veremezdik. Bu yapılmak istenen işler Ahmet Kaya’nın hayatından, mücadelesinden tamamen uzak onu sevenlerine ve geleceğe doğru şekilde aktarmaktan tamamen uzak. Sinema sanatının asgari estetik değerlerini dahi taşımadığını düşündüğüm ve ticari olduğu, sadece ticari amaç taşıdığı son derece net bazı girişimlerle karşı karşıyayız. Hemen ifade edelim ki bizler bütün yasal korunma yollarını etkin biçimde çalıştıracağız ve bu tür girişimlere karşı hukuki haklarımızı elbette sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

“Yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret Gülten Kaya’dan “İki gözüm Ahmet” filmine tepki

“Yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret, ticari bir faaliyettir”
Ahmet Kaya’yı anlatmaya, onu filmlerin, belgesellerin öznesi yapmaya değer kılan, onun notaları, besteleri, sözleri, sesi, mücadelesi ve bütün olarak hayattaki duruşudur diyerek açıklamasına devam eden Kaya, “Bu duruş emekle, sanatla, mücadeleyle, ahlaki değerlerle yoğrulmuştur. Ahmet Kaya için atılacak her adım, onun bu değerlerine sadakatle gerçekleşmelidir. Oysa yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret ticari bir faaliyettir. Ahmet Kaya’nın hayata bakışını, düşüncelerini, yeteneklerini ve üretimini sevenlerine karşı bir sorumlulukla ya da gerçek sinemanın görsel ve estetik diliyle geleceğe yönelik olarak ‘belgeleme’ yerine, onu yağmalama girişimlerinden olan “film” ya da ”filmler”i yapmaya çalışanların adlarını ise biliyoruz tabi. Bunlar Ahmet Kaya/Yusuf Hayaloğlu ağzından söylemek gerekirse sanat hırsızları. Ahmet Kaya’nın sanatsal varlığı ve üretimi hayatın ortasında bir hakikat olarak varlığını sürdürürken onu taklit etmeye soyunan sanat hırsızı figüranların hali de acıklıdır tabi” şeklinde konuştu.

“Bu istismarın adeta bir maharet sayılması bizlere ve sevenlerine karşı büyük bir saygısızlık”
Ahmet Kaya’nın tüm eserlerini binbir emekle ürettiğini belirten Kaya, “Ahmet Kaya’nın binbir emek ve özenle ürettiği eserlere ve “gerçek” hayat öyküsüne yer verilmeden bir Ahmet Kaya filmi hazırlanması, üstelik bunun hukukun ve yasaların manipüle edilerek yapılması, üstüne üstlük basına bunun hem bir Ahmet Kaya filmi olduğunun hem de Ahmet Kaya’nın hayatının birebir yansıtılmayacağının açıkça beyan edilmesi ve bu istismarın adeta bir maharet sayılması bizlere ve sevenlerine karşı büyük bir saygısızlık, sorumsuzluk daha da ötesinde ahlak yoksunluğudur” dedi.

“Yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret Gülten Kaya’dan “İki gözüm Ahmet” filmine tepki

“Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir Ahmet Kaya filmi”
Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir Ahmet Kaya filmi yapılmaya çalışılması onun üretimine katkı sunmuş değerli şairler, söz yazarları ve diğer bestecilere karşı da büyük bir hadsizlik ve büyük bir saygısızlıktır. Dolayısıyla yapılan iş bir sanatçının başka bir sanat dalı üzerinden yağmalanmasıdır maalesef. Ahmet Kaya filmi denilen filmde Ahmet Kaya yok. Ancak bütün kamuoyu bu bir Ahmet Kaya filmi diye manipüle ediliyor. Ahmet Kaya neden yok? Eserleri yok. Hayatına dair gerçek hiçbir bilgi yok. Ama ismi Ahmet Kaya filmi. O zaman ne kalıyor geriye, eşittir tüccarlık, gişe kaygısı. Bizim bu tür tüccarlarla bir araya gelme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Bu filmde oynayan oyuncuları da bu sanat hırsızlığı olarak tanımladığım durumun paydaşları olarak görüyorum onları. Daha önceden yaptığı işleri dışarıda tutarak bu ortaklık ettikleri bizi ilgilendiren filme dair söyleyebilirim, bunu” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle