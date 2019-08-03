Yan sanayi meselesi
Demet Akalın’ın üzerindeki pamuk şeker tadındaki kostüm ne kadar özgün?
Demet Akalın’ın konserinde giydiği bu tasarımı görünce “Giambattista Valli’nin H&M için hazırladığı koleksiyondan” diye düşündüm.
Pamuk şekeri anımsatan elbise mayısta Kendall Jenner ile tanıtıldı. Koleksiyon kasıma kadar piyasaya sürülmeyecek ama bu parça da önceden satıldı.
“Demet Akalın bu, almış tabii ki” derken tasarımın “Gülşah Saraçoğlu imzalı” olduğu bilgisi geldi. “Belki bilgisini geçmeyi unuttular” dedim. Ama gelin görün ki içine giydiği tulum da Jennifer Lopez’in turnesinde giydiği Versace bodysuit’in yan sanayisi tadında.Tamam: Herkes herkesten esinlenebilir ama...
Koskoca Demet Akalın’ın üzerinde “yan sanayi” tasarımlar görmek istemiyoruz.
Kendall Jenner
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