Yalınayak Diva anısına

Cabo Verde‘nin hasret, aşk ve deniz kokan şarkılarını tüm dünyaya ulaştıran, son yıllarda dünya müziğinin kazandığı en özel isimlerden biri haline gelmiş, çıplak ayaklı diva Cesaria Evora‘yı kaybetmeden kısa bir süre önce de “Moda Bo” isimli şarkıyı beraberce seslendiren Lura, son 15 yılda özellikle Cesaria Evora tarafından seslendirilen şarkılarıyla büyük başarı toplayan Cabo Verde‘li besteci ve şarkıcı Teofilo Chantre, müzikal stil zenginliği, Cesaria Evora gibi özenle hazırlanmış repertuvarı ve kristal sesi ile klasik Morna türüne getirdiği yorumla Cabo Verde‘nin en özel temsilcilerinden biri olan Nancy Vieira, "Cesaria benzersizdir ve asla başka bir Cesaria olmayacaktır benim amacım Cabo Verde'nin müzik türlerini dünyanın hemen her yerinde duyurmak diyen ve Cesaria ile 15 yıl boyunca çalışmış gitarist Kaku Alves'in de bulunduğu farklı müzisyenlerle bir arada çalışmalar yapan, müzik otoritelerinin Cesaria Evora ile karşılaştırdığı Lucibela, ilk albümünde şarkılarının çoğunun sözlerini ve müziğini yazan, hikâyeleri ile herkesi etkileyerek derin, güçlü sesi ve dokunaklı bir samimiyetiyle şarkılar söyleyen 2015 Prix Découvertes RFI 1.si genç yetenek Elida Almeida, Cesaria Evora orkestrası eşliğinde 5 Mayıs‘ta Antalya Akra Caz Festivali, 7 Mayıs’ta 2.Zorlu PSM Caz Festivali’nde müzikseverlerle ile buluşacak.

YETİMLER KOROSUNDA ŞARKI SÖYLEDİ





Cesaria Evora 27 ağustos 1941 yılında Mindelo’da (Cape Verde) dünyaya geldi. Alkolik babasının ölümünden sonra annesinin fakirlikten dolayı Evora’yı yetimhaneye vermesiyle, sanatçının müzikal kariyeri yetimler korosunda şarkı söylemesiyle başladı. Onüç yaşında korodan ayrılan sanatçı, Eduardo isimli bir gemiciyle büyük aşk yaşadı. Ardından kendini yerel barlarda şarkı söylerken bulan sanatçı, aynı zamanda mornalar; diğer bir deyişle bir çeşit ulusal blues diyebileceğimiz şarkılar seslendirmeye başladı ve bu alanda kendini yetiştirdi.

1973 yılında Cape Verde adasının Portekiz kolonisinden çıkıp özgürlüğünü kazanmasından sonra popüler olmaya başlayan sanatçı, özellikle yüksek sosyetenin kabulünü kazandı. Buna rağmen köklerinden hiçbir zaman kopmayan sanatçı açlığın ve sefaletin ne olduğunu iyi bildiğinden bunu şarkılarına da yansıttı.

Bu dönemden sonra on karanlık yılını kendi kaderini ve ailevi ilişkilerini sorgulamakla geçirdi. 47 yaşına kadar adını kimsenin duymadığı Cesaria Evora (arkadaşlarının deyimiyle ‘Cize’) 1988 yılında De Silva isimli genç bir Fransız’ın teklifiyle Paris’e gidip “La Diva aux Pieds Nus” (Yalınayaklı Diva) isimli albümü kaydetti.. Albümün kendi toplumu tarafından oldukça beğenilmesinden sonra, sanatçının bir diğer albümü “Miss Perfumado” 200.000 kopya sattı ve sanatçıya uluslararası bir şöhret kazandırdı. Fransız basını uzun süre sanatçıyı Billy Holiday, Edith Piaf gibi sanatçılarla karşılaştırdı.

1994 yılında “Sodade, les plus belles mornas de Cesaria” isimli toplama albümünü piyasaya süren sanatçı aynı yıl içinde içkiyi bırakma kararı aldı. 1995 yılında albüm satışlarından dolayı Grammy Müzik Ödüllerine aday gösterildi. “Cesaria” isimli albümünden sonra dünyanın dört bir yanında konserler vermeye başlayan sanatçı, 1997 yılından sonra “Cabo Verde”, “Mar Azul” albümlerini yayınladı.

KÜLTÜR ELÇİSİ





Nancy Vieira da Türkiye'ye gelecek.

1998 yılında Havana’da bir grup Küba’lı ve Brezilya’lı sanatçıyla “Cafe Atlantico” isimli albümünü kaydetti. Sanatçı 60 yaşına geldiğinde artık bir dünya starı haline gelmişti. Paris’te kendisine bir stüdyo kuran sanatçı 60’a yakın müzisyenle uzun süre çalışmanın meyvesi olan “Sao Vincente Di Longe” albümüyle büyük başarı yakaladı. Albümdeki iki şarkı “Linda Mimoza” ve “Negue” Küba’da, “Regresso” ise Brezilya’da kaydedilmişti.

Sonraki yıllarda Dünya’yı dolaşıp aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde yüzlerce konser veren Evora, pek çok ödül aldı. 2003’yılında Güncel Dünya Müziği kategorisinde “Aşkın Sesi (Voz d'amor)” adlı albümüyle aldığı Grammy ödülü bunlardan biri. Çıplak ayaklı diva olarak anılan sanatçı için bu ödüllerin belki en anlamlısı ülkesi tarafından verilen “Kültür Elçisi” ünvanı.

Her şarkısı milyonlarca kişi tarafından dinlenen sanatçı, hayat verdiği hüzünlü şarkılarla tanınıyor. Şarkıları, Portekiz Fado'larından Küba ve Afrika müziklerine uzanan geniş bir yelpazeyi yansıtıyor. 2009 “Nha Sentimento” ve 2010’da Adriano Celentano, Bernard Lavilliers, Bonga, Compay Segundo, Goran Bregovic, Ismael Lô, Marisa Monte, Tania Libertad ünlü isimlerle düetler içeren albümü “ Cesaria Evora &” ve 2015’te sanatçının ölümünün ardından « Cesaria Evora Greatest Hits » albümleri yayınlandı.