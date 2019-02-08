Yalçın Menteş kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Yalçın Menteş, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Yalçın Menteş, bir dönem Mehmet Ali Erbil ile Tatlı Kaçıklar dizisinde başrolde yer almıştı. Menteş'in oyunculuk kariyeri, Cennet Mahallesi, Yalancı Yarim gibi projelerle devam etmiş, ekran karşısına ise en son Doksanlar dizisinde Rasim karakteri ile çıkmıştır. Peki, Yalçın Menteş kimdir? İşte, hakkında merak edilenler
Kendi prodüksiyon ve reklam ajansının da sahibi olan Yalçın Menteş,1 Nisan 1960’ta İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın "Darılmaca Yok" adlı oyunuyla başladı.
1999 Yılında Star TV’ de yayınlanan "Çarli" ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı "Tatlı Kaçıklar" adlı diziyle televizyon ekranlarında şöhreti yakaladı.
1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, Tatlı Kaçıklar dizisindeki 'Saffet' rolüyle büyük beğeni kazandı.
1995’te "Dikkat Yalçın Menteş" adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, "100 Ünlü Yüz" adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.
Yalçın Menteş, "Charlie" isimli bir maymunla stand up gösterileri de yaptı. "Akasya Durağı" dizisinde de rol aldı.
Uzun yıllardır şeker hastası olan Yalçın Menteş, diyabet, kalp ve damar hastalıkları sebebiyle kaldırıldığı Şişli’deki Memorial Hastanesi’nde tedavi görmekte iken 12 Nisan 2013 tarihinde damar tıkanıklığı yüzünden sağ bacağının dizinin üzerinden kesildi.
FİLMOGRAFİSİ
Tatlı Kaçıklar
Yalancı Yarim
Cennet Mahallesi
Çarli Hırsız
Yalancı Romantik
Sevda Tepesi
Akasya Durağı
Doksanlar
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