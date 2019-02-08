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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Yalçın Menteş kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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Yalçın Menteş kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Yalçın Menteş, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Yalçın Menteş, bir dönem Mehmet Ali Erbil ile Tatlı Kaçıklar dizisinde başrolde yer almıştı. Menteş'in oyunculuk kariyeri, Cennet Mahallesi, Yalancı Yarim gibi projelerle devam etmiş, ekran karşısına ise en son Doksanlar dizisinde Rasim karakteri ile çıkmıştır. Peki, Yalçın Menteş kimdir? İşte, hakkında merak edilenler

Kendi prodüksiyon ve reklam ajansının da sahibi olan Yalçın Menteş,1 Nisan 1960’ta İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın "Darılmaca Yok" adlı oyunuyla başladı. 

1999 Yılında Star TV’ de yayınlanan "Çarli" ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı "Tatlı Kaçıklar" adlı diziyle televizyon ekranlarında şöhreti yakaladı.

1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, Tatlı Kaçıklar dizisindeki 'Saffet' rolüyle büyük beğeni kazandı.

1995’te "Dikkat Yalçın Menteş" adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, "100 Ünlü Yüz" adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

Yalçın Menteş, "Charlie" isimli bir maymunla stand up gösterileri de yaptı. "Akasya Durağı" dizisinde de rol aldı.

Uzun yıllardır şeker hastası olan Yalçın Menteş, diyabet, kalp ve damar hastalıkları sebebiyle kaldırıldığı Şişli’deki Memorial Hastanesi’nde tedavi görmekte iken 12 Nisan 2013 tarihinde damar tıkanıklığı yüzünden sağ bacağının dizinin üzerinden kesildi.

FİLMOGRAFİSİ

Tatlı Kaçıklar

Yalancı Yarim

Cennet Mahallesi

Çarli Hırsız

Yalancı Romantik

Sevda Tepesi

Akasya Durağı

Doksanlar

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