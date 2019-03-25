Vizyon tarihini açıkladı
Mahsun Kırmızıgül ve Aynur Aydın, önceki akşam Arnavutköy Eftalya Balık’ta bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldı.
Eşi Ece Binay’la mekandan ayrılan Kırmızıgül, “Mucize 2: Aşk”ın vizyon tarihiyle ilgili soruya, “Filmimiz 6 Aralık’ta vizyonda olacak” dedi. Kırmızıgül, “Siz de filminizi Netflix’te yayınlayacak mısınız” sorusuna ise “hayır” yanıtını verdi.
Buradan çekime
Aynur Aydın, “Şimdi Nihat Odabaşı’nın yanına gidiyorum. Klip çekimimiz var” dedi.
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