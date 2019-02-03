Vizyon için tarih bekliyoruz
Seda Bakan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife takıldı.
Murat Boz’la “Öldür Beni Sevgilim” adlı romantik komedide rol alan ünlü oyuncu, filmin ne zaman vizyona gireceğine dair soruları yanıtladı. Bakan, filmin vizyon tarihinin yapımcılar ve sinema salonu işletmecileri arasındaki kriz nedeniyle ertelendiğini söyledi ve ekledi: “Murat Boz’la beraber güzel bir film çektik. İki taraf arasında bazı anlaşmazlıklar vardı. O problem ortadan kalktı. Biz de filmimiz için tarih bekliyoruz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle