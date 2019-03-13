VIP krize metro çözümü
Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok efsaneye vokal yapan Amerikalı şarkıcı Della Miles, Batman’dan sonra İstanbul’a geldi.
İstanbul’da iki gün kalacağı öğrenilen Miles, Atatürk Havalimanı’nda beklenmedik bir krizle karşılaştı. Kendisini alacak VIP aracın yanlışlıkla Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönlendirildiğini öğrenen sanatçı, ne kapris yaptı ne de başka bir araç talep etti. Taksiye de binmeyip metroya yönelen şarkıcı, konaklayacağı otele raylı sistemle ulaştı.
Della Miles, “İstanbul metrosu Avrupa’daki birçok metro ile yarışacak düzeyde güvenli ve modern. Bu şehri, bu kültürü, bu ülkeyi çok seviyorum” dedi.
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