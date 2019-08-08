Vahşi Batı akımı
Yazlık yerlerde kovboy botu giymek hatalı bir pozisyon mu, değil mi?
◊ “Ağustos ayında, Bodrum sıcağında botun ne işi var?” diyebilirsiniz. Ama özellikle son iki yıldır bir “sezonsuzluk” akımı var. Markalar yaz-kış ayırt etmeden botları ekliyorlar koleksiyonlarına.
Türkiye’nin stil ikonlarından Elif Dürüst, kız kardeşi Şirin Yalçın ile bu akımı takip etmiş... Botları takımladıkları giysiler sade ve yazlık olduğundan ortaya gözü yormayan bir tarz çıkmış.
Sonuç, doğru kullanınca her yerde her parça her zaman giyilebiliyor.
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