Uzun bir hayat için seksi bıraktım!
Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Okan Bayülgen'den şaşırtan açıklama...
İşte o röportaj:
İnsanın yaş aldıkça tek eşli olması daha mı kolay oluyor ya da sevişme içgüdüsü azalıyor mu?
Seksi bıraktım.
Nasıl yani? Tamamen mi?
Tamamen bıraktım ve çok rahatım.
Neden?
Çünkü bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle