Üzerinde paralandı
Hande Yener, Türk pop müziğinde imaj yenileme konusunda en cesur isimlerden biri. Peki neden tekrara düşmeyi seçiyor?
Sezar’ın hakkı Sezar’a: Hande Yener sahneye mayo-çizme ile çıkma trendine en çabuk uyananlardan. Tıpkı Ajda Pekkan gibi, senelerdir bu tip kostümler giyiyor. 2012’de böyle sahneye çıktığında ağır eleştirilere maruz kalmış ama giymeye devam etmişti.
Peki her klasmandan rakiplerinin yeni
yeni cesaret edip giydiği, bu aralar forma haline gelen bu kombini giymek neden? Öncü iken takipçi durumuna düşülür mü?
“Aşk-ı Memnu”daki Firdevs Yöreoğlu misali “Saçmalama, sen Hande Yener’sin, kendine gel” diyesi geliyor insanın. Ondan daha cesur ve trendy hareketler bekliyoruz.
Aksesuvarları güzel ama jean ceketinden uzanan saçakların da yorduğunu ayrıca belirtelim. Bu sefer taca çıkmış ne yazık ki.
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