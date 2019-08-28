Ustalar sahnede
Usta sanatçılar Bülent Ersoy ile Selami Şahin, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde birlikte sahneye çıktı. İki ünlü isim, konser alanını dolduran yaklaşık 6 bin kişiye müzik şöleni yaşattı.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, önceki akşam Poll Production organizasyonu Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. İki usta ismi yaklaşık 6 bin kişi izledi. Konserin ilk yarısında sahneye çıkan ve sevilen şarkılarını söyleyen Selami Şahin; “Harbiye Açıkhava’da sizlerle buluşmak benim için onurdur. Sahneye her çıktığımda ilk defa çıkıyormuş gibi hissediyorum. Bu gücü sizden ve sizin güzel sevginizden alıyorum” dedi.
Konserin ikinci yarısında ise Bülent Ersoy, hayranlarının karşısındaydı. Özel tasarım işlemeli beyaz kostümüyle dikkat çeken Ersoy, “Teşrifleriniz bir onur. Teşekkürüm sonsuz, sevgim sonsuz, saygım sonsuz, lütfen kabul buyurunuz hoş geldiniz” dedi. Sanatçı, söylediği şarkıların ardından sık sık ayakta alkışlandı.
Gecenin sonunda Ersoy ile Şahin, “Senin Olmaya Geldim” ve “Sefam Olsun” şarkılarında düet yaptı. “Senin Olmaya Geldim” şarkısında ise sanatçılar, mikrofonlarını ellerinden bırakarak eseri mikrofonsuz seslendirdi.
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