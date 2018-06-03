Yeşilçam’ın usta ismi Selahattin Fırat hayatını kaybetti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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03.06.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Yeşilçam’ın usta ismi Selahattin Fırat hayatını kaybetti

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Yeşilçam’ın usta ismi Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. Acı haberi Twitter adresinden duyuran ses sanatçısı Onur Akay, ünlü oyuncunun 2015 yılında da yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.
Akay, “Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hatırladığımız, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Selahattin Fırat’ı kaybettik. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum. Daha sonra sağlığına kavuşmuştu. Maalesef acı haber bu sabah geldi. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullanarak usta oyuncunun son fotoğraflarından birini de paylaştı.

Yeşilçam’ın usta ismi Selahattin Fırat hayatını kaybetti

SELAHATTİN FIRAT KİMDİR?

1 Ocak 1926 Ankara doğumlu Türk sineması oyuncusu. Birçok filmde yer almış olan usta oyuncunun son yer aldığı film ve dizilerden bazıları ise:

Akasya Durağı, Hemşo, İki Aile, Sırlar Dünyası.

Yer aldığı filmlerden bazıları:

Akasya Durağı TV Dizisi 1. Sezon (Ağa) 2008

İki Aile (Himmet) TV Dizisi 2006

Gizli Dünyalar TV Dizisi 2004

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Dede) TV Dizisi
2002

Çember (Hüseyin) TV Filmi 2000

Işıklı Ayakkabılar (Kasım) TV Filmi 2000

Hemşo Hemşo Sinema Filmi 2000

Hayatın Tek Yolculuğu Sinema Filmi 2000

Akşam Güneşi (Lütfullah) TV Dizisi 1999

Kaygısızlar (Bakkal Cevat) TV Dizisi 1994

Gülcan-3 TV Filmi 1994

Gülcan-2 TV Filmi 1994

Gülcan-1 TV Filmi 1994

Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu (...) TV Dizisi
1992

Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koydu... (Kaptan) Sinema Filmi 1992

Abuk Sabuk Bir Film (Muhtar Veli Emmi) Sinema Filmi 1990

Bombacı (Prodüktör) Sinema Filmi 1988

Yakışıklı Sinema Filmi 1987

Gramofon Avrat (Osman) Sinema Filmi 1987

Perihan Abla TV Dizisi 1986

Namus Sözü (Davut) Sinema Filmi 1986

Milyarder (Kuyumcu Vecdi ) Sinema Filmi 1986

Atla Gel Şaban (Selahattin) Sinema Filmi 1984

Tokatçı (Deli Sait) Sinema Filmi 1983

Kılıbık (Bekçi) Sinema Filmi 1983

Yedi Bela Hüsnü (Suat) Sinema Filmi 1982

Üç Kağıtçı (Doktor) Sinema Filmi 1981

Yeşilçam’ın usta ismi Selahattin Fırat hayatını kaybetti

 

 

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