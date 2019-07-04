Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Eski haline çok şaşıracaksınız?
Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk kariyeriyle de tanınan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yapımı Pis Yedili dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. O dönemlerde çok kilolu olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği kilolarla hayranlarını şaşırtmıştı. İşte, Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler ve eski hali...
Aslen Balıkesirli olan Uraz Kaygılaroğlu,30 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisiyle dikkatleri üzerine çekti, bu dizide Can karakterine hayat verdi. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırdı.
TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırdı. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırdı.
Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırdı. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırdı.
Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Uraz Kaygılaroğlu, bir dönem verdiği kilolarla magazin sayfalarına konu oluyordu.
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