Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Eski haline çok şaşıracaksınız?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriUraz Kaygılaroğlu kimdir? Eski haline çok şaşıracaksınız?
GeriMagazin Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Eski haline çok şaşıracaksınız?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
04.07.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Eski haline çok şaşıracaksınız?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Eski haline çok şaşıracaksınız?

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk kariyeriyle de tanınan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yapımı Pis Yedili dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. O dönemlerde çok kilolu olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği kilolarla hayranlarını şaşırtmıştı. İşte, Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler ve eski hali...

Aslen Balıkesirli olan Uraz Kaygılaroğlu,30 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisiyle dikkatleri üzerine çekti, bu dizide Can karakterine hayat verdi. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırdı.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırdı. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırdı.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırdı. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırdı.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Uraz Kaygılaroğlu, bir dönem verdiği kilolarla magazin sayfalarına konu oluyordu.

Uraz Kaygılaroğlu kimdir Eski haline çok şaşıracaksınız

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Şaşırtan karar! Boşanıyorlar...
'Çocuklarımı bu işten uzak tutun'
Süreyya Yalçın abarttı! Kapkara oldu
Ünlülerin çocukları nereden mezun