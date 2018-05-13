Ünlülerin sosyal medyada Anneler Günü paylaşımı 

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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13.05.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

Ünlülerin sosyal medyada Anneler Günü paylaşımı 

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Ünlülerin sosyal medyada Anneler Günü paylaşımı 

Ünlülerin sosyal medya üzerinden Anneler Günü kutlamaları beğeni topladı. Emel Sayın'dan Murat Boz'a, Şeyma Subaşı'dan Emre Karayel'e kadar birçok ünlü isim, Anneler Günü için paylaşımlarını gerçekleştirdi

İşte, Anneler Günü paylaşımı yapan bazı ünlüler;

DOĞA RUTKAY doarutkaykamal

Annelerin annesi!

Beni ne zorluklarla,ne mücadeleyle,ne bitmek bilmeyen, çoşan taşan bir sevgiyle büyüttün biliyorum.

En hakiki,en özgür,en güçlü birey haklarımı ellerimden hiç almadan hem de!

HATA’larıma izin vererek, gelişmeme hiç dur demeden,uzaktan şefkatle izleyerek!

Benim hep BEN gibi,olduğum gibi,HİSSETTİĞİM, DÜŞÜNDÜĞÜM gibi olmama izin vererek!

Şimdi bu büyük harfle yazdığım kelimeler ne büyük işmiş meğer...

Ne ye sahipsen senden fazlası olamaz.

Kimi sevsem sen gibi koklayamaz.

İyi bir evlat olmak için elimden geleni yapıyorum.

Seni büyük bir hayranlık ve şükran duygusuyla seviyorum.

Dilerim ben de yavrularımı yetiştirirken , senin sıkı bir öğrencin gibi PEKİYİ‘leri toplarım.

Bizimle güzel mutlu sağlıklı yaşa...

Anam! 

Piraye ve Rutkay Kerim’in anneannesi Nunu’muz

RIZA KOCAOĞLU riza_kocaoglu

Anneler Günün kutlu olsun canım Anam 

AJDA PEKKAN ajdapekkan

Bizleri bugünlere getiren canım ailem. Kıymetli Babam ve Bir tanem, canım Annemi öncelikle rahmetle anıyorum. Tüm annelerin günü kutlu olsun.

GÜLBEN ERGEN gulben123

Sen gelmeden içimde bir kalp durmuştu... Gitmişti beni anne seçmeden. Hep gece kalacak hayat sandım. Hep kırık yaşarım sandım. Sonra sen geldin... Bana sensiz geçen yıllarımın, aslında sana hazırlanmak için geçtiğini hissettirdin. Bu sana ilk sarıldığım an, sen değil ben doğdum aslında.Karnımdaki makasa her baktığımda şunu söylüyorum; benim canım kolay yanmaz... Allahım evlatla imtihan etme... Anneler Günü

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