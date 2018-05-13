Ünlülerin sosyal medyada Anneler Günü paylaşımı
Ünlülerin sosyal medya üzerinden Anneler Günü kutlamaları beğeni topladı. Emel Sayın'dan Murat Boz'a, Şeyma Subaşı'dan Emre Karayel'e kadar birçok ünlü isim, Anneler Günü için paylaşımlarını gerçekleştirdi
İşte, Anneler Günü paylaşımı yapan bazı ünlüler;
DOĞA RUTKAY doarutkaykamal
Annelerin annesi!
Beni ne zorluklarla,ne mücadeleyle,ne bitmek bilmeyen, çoşan taşan bir sevgiyle büyüttün biliyorum.
En hakiki,en özgür,en güçlü birey haklarımı ellerimden hiç almadan hem de!
HATA’larıma izin vererek, gelişmeme hiç dur demeden,uzaktan şefkatle izleyerek!
Benim hep BEN gibi,olduğum gibi,HİSSETTİĞİM, DÜŞÜNDÜĞÜM gibi olmama izin vererek!
Şimdi bu büyük harfle yazdığım kelimeler ne büyük işmiş meğer...
Ne ye sahipsen senden fazlası olamaz.
Kimi sevsem sen gibi koklayamaz.
İyi bir evlat olmak için elimden geleni yapıyorum.
Seni büyük bir hayranlık ve şükran duygusuyla seviyorum.
Dilerim ben de yavrularımı yetiştirirken , senin sıkı bir öğrencin gibi PEKİYİ‘leri toplarım.
Bizimle güzel mutlu sağlıklı yaşa...
Anam!
Piraye ve Rutkay Kerim’in anneannesi Nunu’muz
RIZA KOCAOĞLU riza_kocaoglu
Anneler Günün kutlu olsun canım Anam
AJDA PEKKAN ajdapekkan
Bizleri bugünlere getiren canım ailem. Kıymetli Babam ve Bir tanem, canım Annemi öncelikle rahmetle anıyorum. Tüm annelerin günü kutlu olsun.
GÜLBEN ERGEN gulben123
Sen gelmeden içimde bir kalp durmuştu... Gitmişti beni anne seçmeden. Hep gece kalacak hayat sandım. Hep kırık yaşarım sandım. Sonra sen geldin... Bana sensiz geçen yıllarımın, aslında sana hazırlanmak için geçtiğini hissettirdin. Bu sana ilk sarıldığım an, sen değil ben doğdum aslında.Karnımdaki makasa her baktığımda şunu söylüyorum; benim canım kolay yanmaz... Allahım evlatla imtihan etme... Anneler Günü
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