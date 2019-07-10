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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)
10.07.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Ünlü sanatçıya veda

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Ünlü sanatçıya veda

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solisti 73 yaşındaki Nejat Toksoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Nejat Toksoy'un cenaze namazı Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazeye Toksoy'un yakınları ve sevenleri katıldı. Toksoy'un kızı Deniz Toksoy taziyeleri kabul etti.
Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Nejat Toksoy'un naaşı defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda aile kabristanlığına götürüldü.

Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solisti Nejat Toksoy, 1946 yılında dünyaya geldi. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu. 'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular.
Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Bir döneme damga vuran dönem dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' isimli dizide seslendirilen 'Helvacı Helva' ve 'İyi Düşün Taşın' şarkıları, Mavi Işıklar grubuna aitti.
Kızı Derya Toksoy'u 2010 yılında kanserden kaybeden Nejat Toksoy'un eşi Leyla Balaban da aynı yıl vefat etmişti.

 

 

 

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