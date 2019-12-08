Ünlü oyuncu Penn Badgley İstanbul'da

NETFLIX’te yayınlanan “You” dizisinde başrol oynayan Penn Badgley, ikinci sezonun tanıtımı için Türkiye’ye geldi. Elle Style Awards törenine de katılan ünlü oyuncu, daha sonra İstanbul turuna çıktı. Önce İstiklal Caddesi ve Kapalıçarşı’yı gezen Badgley, geziye Sultanahmet, Süleymaniye Camisi ve Mısır Çarşısı ile devam etti. Önceki akşam da Saffet Emre Tonguç’un rehberliğinde Ayasofya’daki “Müzede Bir Gece” etkinliğine katılan Penn Badgley, İstanbul’u mistik bulduğunu söyledi: “Uzun süredir merak ettiğim bir yerdi. Hayran kaldım. Yeniden gelmek ve daha çok keşfetmek isterim.” Oyuncu, dün ülkesine döndü.

“You” isimli dizisinin tanıtımı için geldiği İstanbul’da tatilini uzatan Penn Badgley, akşam saatlerinde Ayasofya’yı gezdi.



