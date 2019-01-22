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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcıya sol şerit davası... 15 yıl hapsi istendi!

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Ünlü şarkıcıya sol şerit davası... 15 yıl hapsi istendi!

Sollamak istediği aracın kaza yapmasına yol açıp bir bebeğin ölümüne, anne ve babasının ise yaralanmasına neden olduğu öne sürülen müzisyen Deha Bilimlier hakkında 15 yıl hapis istendi.

Müzisyen Deha Bilimlier'e, 3 yıl önce karıştığı trafik kazasında 3 aylık bir bebeğin ölümünde, anne ve babasının da yaralanmasında yüzde 50 kusuru olduğu iddiasıyla dava açıldı. 

Günaydın'da yer alan habere göre; Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldır devam eden hukuk süreci şöyle gelişti: 37 yaşındaki müzisyen Deha Bilimlier, 1 Eylül 2016'da TEM otoyolunda Ankara'dan İstanbul'a doğru seyir halindeydi. Bilimlier, önünde giden Ali Aynıkoğlu'nun (52) kullandığı otomobili sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Aynıkoğlu'nun aracı kaza yaptı. Kazada, 3 yaşındaki kızı ölen Ali Aynıkoğlu ve eşi yaralandı. Kaza tutanağında Aynıkoğlu'nun kusurlu olduğu, Bilimlier'in ise kurallara uygun seyrettiği yazıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldırdığı bilirkişi raporunda da aynı doğrultuda görüş belirtildi ve Bilimlier için takipsizlik kararı verildi.

İKİ KEZ TAKİPSİZLİK

Ali Aynıkoğlu'nun avukatı Hasan Aydın'ın itirazı üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Tarafların kusur oranının belirlenmesi için dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. İlk raporda da Bilimlier için takipsizlik kararı verildi. Ancak bu kez Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliği, ailenin öne sürdüğü gerekçeler nedeniyle ikinci kez takipsizlik kararını kaldırdı. Savcı olay yerinde keşif istedi. Keşif sonrası geçen yıl 9 Temmuz'da hazırlanan raporda Ali Aynıkoğlu bu defa "tali kusurlu", Deha Bilimlier ise "asli kusurlu" not edildi. Raporlar arasındaki çelişki nedeniyle dosya tekrar Adli Tıp'a gönderildi. 31 Mayıs 2017'deki raporda Aynıkoğlu'nu "asli kusurlu" bulan kurum, 13 Kasım 2018'de ise Aynıkoğlu ile Bilimlier'in yüzde 50 oranında "eşit kusurlu" oldukları görüşünü bildirdi.

KUSURLU SOLLAMA

Son raporu dikkate alan savcı, Bilimlier'e 15 yıl istemiyle dava açtı. Bilimlier'in önündeki Aynıkoğlu'na tehlikeli şekilde yaklaştıktan sonra sol şeridin tamamen boşalmasını beklemeden kusurlu şekilde solladığı belirtildi. Aynıkoğlu'nun da dikkatini yola vermediği, şerit izleme-değiştirme kuralına uymadığı ve akabinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptığı anlatıldı.

 

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