Ünlü markadan 90’lar fikri
Dünyaca ünlü iç giyim firması Victoria’s Secret, Türkiye’deki yeni reklam kampanyasında 90’lı yılların ünlü mankenlerini bir araya getiriyor.
Victoria’s Secret, Türkiye’deki yeni reklam kampanyası için 90’lı yıllarda podyumlarda fırtınalar estiren Deniz Pulaş, Sema Şimşek, Buket Saygı, Arzum Onan, Esin Moralıoğlu, Sinem Güven, Demet Şener, Merve İldeniz, Begüm Örnek ve Ebru Şallı’ya teklif götürdü.
Bu isimler teklifi kabul ederse, reklam için birlikte kamera karşısına geçecek.
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