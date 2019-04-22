Ünlü isim pazarda tezgah açtı... 20 TL kazandı!
Usta sanatçı Bora Gencer pazarda tezgah açtı!
Müzisyen Bora Gencer oğlu Ayaz ve yeğeni ile birlikte kullanmadığı kıyafetlerini sattı. Bomonti Pazarı'nda satış yapıp 20 TL kazanan Gencer, şu açıklamayı yaptı; Aslında pazarı ben açmadım. Abim İlhan Gencer’in kızı Merve Gencer açtı. Ben de ona desteğe gittim oğlum ile birlikte. Kullanmadığım kıyafetlerimi götürdüm. Bundan sonra her hafta gideceğim oraya… İki tane ayakkabım satıldı 20 liradan. O parayla da oğluma klavye falan aldık. Ben de bir anahtarlık aldım. Oğlumu da yanımda götürdüm çünkü hayatın kolay olmadığını, kolay para kazanılmadığını görsün istedim.
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