Tolgahan Sayışman ile Almeda Sayışman'ın bebekleri dünyaya geldi - İşte ismi
Tolgahan Sayışman ile Almeda Sayışman çiftinin bebeği dünyaya geldi. Tolgahan ile Almeda Sayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak doğdu.
Doğum, saat 05.12’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Banu Çiftçi tarafından gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Efehan adını verdi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Tolgahan ile Almeda Sayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”
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