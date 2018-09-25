Ünlü çift ayrıldı
Temmuz ayından beri birlikte olan oyuncu çift Burcu Kıratlı ve Furkan Palalı, ayrılık kararı aldı
'Aşk ve Mavi’ dizisinde 'Mavi' karakterine hayat veren Burcu Kıratlı ve meslektaşı Furkan Palalı, yaz sezonunda sürpriz bir aşka yelken açmıştı.
Akşam'ın haberine göre, bir süredir ilişkilerinde sorun yaşayan Kıratlı ve Palalı, sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.
Anlaşamadıkları için ilişkilerini sonlandıran ünlü çiftin, arkadaş olarak kalmayı tercih etmediği ortaya çıktı. Çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı.
İkilinin yakın arkadaşları, Palalı ve Kıratlı'yı bir araya getirmeye çalışsa da çiftin ayrılıkta kararlı olduğu öğrenildi.
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