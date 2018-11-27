Yeşilcam oyuncusu Uğur Kıvılcım kimdir? Uğur Kıvılcım biyografisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Uğur Kıvılcım, 76 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam oyuncuların olan Uğur Kıvılcım, 'Cesaretin Var Mı Aşka', 'İyilik Kervanı', 'Tutkunum Sana', 'Yaprak Dökümü', 'Serseri Aşıklar', 'Yarım Elma' gibi dizilerde de rol almıştı. İşte, ‘Uğur Kıvılcım kimdir?’ sorularına detaylı yanıt
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Uğur Kıvılcım, 15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.Çocuk oyuncu olarak girdiği sinemada pek çok filmde rol aldı. Sekiz yaşında sahneye çıktı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. 1954 yılından itibaren çok sayıda filmde rol aldı. Semih Sezerli ile olan evliliğinden 1967 doğumlu Kıvılcım Sezerli adında bir oğlu vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın önemli oyuncularından birisiydi.
Çok sayıda film ve dizide rol alan Uğur Kıvılcım 'Kadın Değil Baş Belası' filminde darbukacı, 'Güllü' filminde hizmetçi, 'Bülbül Yuvası' filminde Zerrin, 'Adsız Cengaver' filminde Cabbar'ın başı vurulan eşi, 'Gelin Çiçeği' filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı 'Yalancı' filminde Ayşe, 'Diyet' filminde işçilerden Şerife, 'Dünden Sonra Yarından Önce' filminde Mübeccel, 'Dudaktan Kalbe' dizisinde Huriye yenge ve 'Eyvah Babam' ile 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizilerinde Latife Sultan rollerini canlandırdı.
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