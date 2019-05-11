Türkülerin 'canısı' İbrahim Erkal ölüm yıl dönümünde anılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTürkülerin 'canısı' İbrahim Erkal ölüm yıl dönümünde anılıyor
GeriMagazin Türkülerin 'canısı' İbrahim Erkal ölüm yıl dönümünde anılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
11.05.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

Türkülerin 'canısı' İbrahim Erkal ölüm yıl dönümünde anılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkülerin 'canısı' İbrahim Erkal ölüm yıl dönümünde anılıyor

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, vefatının ikinci yılında anılıyor. Evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybeden ve yere kafasını vuran İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmişti. İşte, İbrahim Erkal’ın hayatına ilişkin bilgiler

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, 10 Ekim 1966'da Erzurum'un Narman ilçesinde Ebubekir ve Hatice Erkal'ın 6 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Narman'daki 18 Mart İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Narman Lisesi'nde okuyan Erkal, ilkokuldan itibaren bağlama, mandolin ve flüt çalarak kendi kendine müzik yapmayı öğrendi. Liseden sonra solfej ve nota dersleri alan sanatçı Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahneye çıktı.

"İbrahim Güzelses" adıyla 1984'te Erzurum türkülerini seslendirdiği "Sarhoş Baki" albümünü çıkaran Erkal, albüm yeterince ses getirmeyince İstanbul'da garsonluk yaptı, piyanist ve udi olarak hayatını kazanmaya çalıştı.

Kendi adıyla çıkardığı ilk albümü "Tutku"yu 1994'ün ilk ayında yayımlayan sanatçı, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erkal, albümden elde ettiği başarının ardından, garsonluk yaptığı restoranda solist olarak sahne almaya başladı.

İbrahim Erkal, 1995 yılında çıkan "Sıra Bende/Aklımdasın" adlı albümündeki "Aklımdasın" şarkısıyla hayran kitlesini katladı. Sanatçı, 1996'nın temmuz ayında çıkardığı "Gönlünüze Talibim" albümündeki "Unutmayacağım" ve "Canısı" şarkılarının kazandığı başarıyla ise müzik dünyasında uzun süre kendinden söz ettirdi.

Aynı albümde yer alan "Erzurum'a Gel" türküsüne çekilen klibin ardından başarısını perçinleyen sanatçı, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 1997'de "En İyi Beste" ve 1998'de ise "En İyi Arabesk - Fantezi Erkek Sanatçı" ödüllerinin sahibi oldu.

Adını şarkılarından alan "Canısı" ve "Sırılsıklam" dizilerinde başrol oynadı

Erkal, yönetmenliğini Temel Gürsu'nun üstlendiği "Canısı" isimli TV filminde Emine Ün ile başrolü paylaştı. Ardından 26 bölümlük dizi olarak da yayınlanan "Canısı", 1998 yılına kadar televizyonda yoğun ilgi gördü.

Sanatçının başrolünde oynadığı "Sırılsıklam" adlı dizi 1998'de izleyiciyle buluştu. "De Get" adlı albümünü 2000 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan Erkal, 2001'de "Su Gibi", 2002'de "Aşkname", 2004'te "Gönül Limanı", 2006'da "Yüreğinden Öpüyorum", 2008'de "Aranağme", 2011'de "Burnumda Tütüyorsun", 2015'te ise "Ömrüm - Nefes 1" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.
Erkal ayrıca 2002 yılında "Ben Bu Şöhreti Sevmedim" adlı kitabı kaleme aldı.

Kendi besteleri dışında sadece anonim eserlere albümlerinde yer veren sanatçı, besteciliğiyle de müzik piyasasında önemli bir yere sahipti. İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Metin Şentürk, Soner Arıca, Zara, Alişan, Gökhan Özen, Burhan Çaçan ve Mine Koşan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim Erkal'ın şarkılarını yorumladı.

Başarılı sanatçı, 2003'te Filiz Akgün ile evlendi. İkilinin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005'te dünyaya geldi. Erkal'ın küçük kızı Elif Su ise sanatçının beyin kanaması geçirdiği tarihten 12 gün önce doğdu.

Evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybeden ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçiren sanatçı, 12 Nisan'da tedavi altına alındı. Sanatçı, 11 Mayıs 2017'de ise tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

İbrahim Erkal, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

"Canımız geri gelmeyecek ama..." 

Mahkeme İbrahim Kutluay'ı haklı buldu

Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'sine veda

Sürpriz karar! Evleniyorlar...