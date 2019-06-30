Türk insanı çok kibar
ABD’li aktör Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği- Amerikan Ticaret Odası Türkiye’nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak Türkiye’ye geldi.
2014 yılından sonra ikinci kez Türkiye’ye gelen ünlü oyuncu, eşi Erdenetuya Seagal ile İstanbul turuna çıktı. Önceki akşam arkadaş grubuyla Ortaköy Ruby’de yemek yiyen Steven Seagal, Boğaz keyfi yaptı. Avokadolu ve karidesli enginar, nar ekşili kısır, ahtapot, humus, levrek buğulama ve pişmaniyeli Maraş dondurması yiyen oyuncu, “Türk yemeklerini ve deniz ürünü lezzetlerini çok özlemişim. Türk insanı çok nazik, kibar” dedi.
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